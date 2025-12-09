Benjamin Sesko foi uma das quatro contratações de Ruben Amorim no último mercado de transferências e o avançado esloveno está a contas com uma lesão que, nas palavras do seu empresário, o tem deixado algo «impaciente».

Em declarações à ESPN, Elvis Basanovic abordou a chegada de Sesko ao Manchester United e a forma como o técnico português o recebeu em Carrington. Além de destacar a «excelente pessoa», o agente garantiu que Amorim «sabe o que está a fazer» e apelou à paciência dos adeptos, tendo em conta a dimensão de um clube como os red devils.

«Devo dizer que o Ruben recebeu o Sesko de forma excelente. Mais do que tudo, acho que o Ruben é uma excelente pessoa, com um carisma fantástico e muito forte emocionalmente. Ele sabe o que está a fazer. A situação é complicada, não é fácil construir um projeto que requer tanto conhecimento. O Man. United é um dos maiores clubes do mundo, senão mesmo o maior, e as pessoas não percebem que é preciso tempo», começou por referir.

«O Benjamin está a sentir-se muito bem e a recuperação está a correr como previsto. Está com muita vontade de regressar à competição. Tem perdido alguns jogos e isso deixa-o impaciente, por isso espero que possa voltar ao que o deixa mais confortável», acrescentou.