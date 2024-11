Ruben Amorim comentou pela primeira vez a interação que teve com Ed Sheeran, após o empate a um golo entre o Manchester United e o Ipswich Town, do último domingo.

Na antevisão do encontro contra o Bodo/Glimt, o técnico sorriu quando foi questionado sobre o tema e admitiu que a comunicação social «exagerou» a situação.

«Aqui estão habituados a ver isso, mas em Portugal é muito diferente. Acho que vocês às vezes complicam demasiado as coisas. Não foi nada de especial. Ele apenas quis cumprimentar um dos comentadores, para mim não foi nada. Só estava a pensar no jogo e estava lá com o Roy Keane, que é uma estrela do painel. Para mim está tudo bem», admitiu o técnico.

Veja aqui as declarações de Amorim sobre Ed Sheeran: