O Manchester United tem-se apresentado com uma «nova cara» neste início de pré-temporada e, nas palavras de Ruben Amorim, «parece uma equipa diferente».

Após a vitória sobre o Bournemouth, por 4-1, o técnico português deixou rasgados elogios à exibição dos red devils e confessou que o entrosamento e conexão dos jogadores, dentro e fora de campo, são essenciais para o sucesso. Além disso, Amorim destacou a intensidade que a equipa colocou em campo, um aspeto a melhorar face à última época.

«Jogámos com intensidade, fomos agressivos e isso é algo que temos de melhorar em relação à última época. Tivemos mais posse de bola, em comparação com o último jogo. Foi apenas um jogo de pré-época, mas, se olharmos para os mesmos jogadores a jogar agora, parece uma equipa diferente e isso é bom sinal», começou por referir.

«Mais do que os resultados, é a forma como estão a jogar. Dentro e fora de campo têm-se conectado melhor e isso é importante. Ainda assim, é um jogo de pré-época. A pressão será muito diferente quando começar a temporada e é importante que eles entendam que todos podem jogar de forma diferente», acrescentou.

Por fim, o técnico aproveitou para salientar a exibição de Rasmus Hojlund, que marcou um dos golos do Man. United, e admitiu que, mais do que marcar golos, a capacidade de segurar o defesa e jogar no apoio são características importantes para as dinâmicas da equipa.

«As pessoas só se focam nos golos e acho que o Hojlund não é apenas importante pelos golos, a capacidade de segurar o defesa e jogar no apoio ajuda-nos bastante. Estou muito feliz com ele, mas não sei o que vai acontecer até ao fim do mercado. Os avançados que aqui estão têm trabalhado bem e têm evoluído», confessou.