O guarda-redes do Manchester United, Altay Bayindir, herói no desempate por penáltis ante o Arsenal, na 3.ª eliminatória da Taça de Inglaterra, sublinhou este domingo as intenções do treinador português Ruben Amorim em prol dos jogadores e da equipa.

«[Ruben Amorim] fala connosco todos os dias e quer ajudar-nos. Nós adoramo-lo e ele está sempre a tentar fazer o seu melhor. Ele tem uma relação muito boa com os jogadores e nós estamos a confiar nele e ele em nós. Estamos a lutar juntos», disse Altay, à BBC.

O guardião de 26 anos fez o seu quarto jogo pelo Manchester United esta época, o primeiro na Taça de Inglaterra, depois de três na Taça da Liga inglesa.

«Eu só quero ajudar a minha equipa, estou a trabalhar todos os dias. Sou paciente. Só quero ajudar esta grande equipa. Se não estás a jogar, não importa. Tens de estar pronto a cada minuto, a cada segundo, se és um jogador do Manchester United tens de estar sempre pronto», afirmou, ainda.

Altay Bayindir defendeu um penálti a Martin Odegaard durante o jogo e, no desempate por penáltis, defendeu a tentativa de Kai Havertz.