Nuno Espírito Santo veio a público comentar a saída de Ruben Amorim e mostrou-se triste com a decisão tomada pelo Manchester United.

Em conferência de imprensa, o técnico português deixou um conselho ao compatriota e referiu que a demissão de Amorim é fruto da indústria que é o futebol. Recorde-se que o próprio Nuno Espírito Santo está a viver uma situação difícil no West Ham, com nove jogos consecutivos sem vencer.

«Tal como toda a gente, fiquei surpreendido. Estou triste. É português, um treinador jovem. Mas é o que é, todos sabemos como a indústria funciona. Deve ir para casa, descansar e preparar-se para o próximo desafio. É assim a vida», afirma.

