Ruben Amorim revelou que Bruno Fernandes está apto para defrontar o Arsenal, apesar do susto sobre uma eventual lesão após o internacional português ter saído mais cedo na goleada ao Everton (4-0), tendo sido filmado a fazer gelo no pé após se ter sentado no banco.

«O Bruno está apto para jogar, já o vi esta manhã. Está preparado para o jogo e não precisa de muito descanso», afirmou o técnico português do Manchester United sobre o compatriota e capitão de equipa na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da próxima quarta-feira, a contar para a 14.ª jornada da Premier League.

Além de Bruno Fernandes, Amorim revelou também que Leny Yoro vai integrar a comitiva que viajará para Londres, após uma lesão no pé que o deixou de fora durante mais de quatro meses, mas não foi tão perentório sobre o defesa francês: «Talvez o Leny entre nos convocados. Sinto que ele está em um bom momento agora, já que não está tão condicionado a nível físico. O resto tenho que ver, porque alguns jogadores estão cansados. Teremos que avaliá-los no treino de amanhã.»

«Acho que ele é um talento. É muito rápido e bom com a bola, um central moderno, o que é importante quando se quer pressionar alto e os nossos defesas ficam em situações de um contra um. Temos de ter cuidado ao administrar a carga e os minutos neste regresso à competição, mas estou entusiasmado para ver o Yoro jogar», acrescentou, sobre o reforço que se lesionou na pré-temporada, após ter sido contratado ao Lille por 62 milhões de euros, e ainda não se estreou em jogos oficiais pelo Manchester United.

Sobre o jogo frente ao rival Arsenal, Amorim reconhece que «é a melhor equipa» que defrontou desde que assumiu o cargo nos «Red Devils».

«Teremos de ser corajosos [na noite de quarta-feira], o que não quer dizer pressionarmos cada vez mais alto, mas entender o jogo e os seus momentos. Precisamos ter a bola, isso é fundamental, para dominar alguns momentos do jogo», concluiu Amorim na antevisão ao jogo grande da próxima quarta-feira, que poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.