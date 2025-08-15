O Manchester United dá o pontapé de saída na nova temporada, este sábado, diante do Arsenal e Ruben Amorim aproveitou para abordar a transferência de Gyökeres para os «gunners».

Em resposta a uma das questões dos jornalistas, o técnico pdestacou a qualidade do internacional sueco, mas deixou um alerta para as diferenças entre a realidade do futebol português e do futebol britânico.

«Gyökeres? Essa questão é mais para o Mikel. Ele (Gyökeres) está numa liga diferente. O Sporting tem um bom departamento de scouting e vive dos jogadores que consegue comprar e vender para sobreviver. Acho que o Viktor é um grande jogador e não me surpreende vê-lo a jogar num clube grande em Inglaterra», afirmou.

Quanto aos objetivos para a época, Amorim não tem dúvidas que no topo das prioridades está o regresso às competições europeias em 2026/27. O técnico destacou também o papel que pretende para Bruno Fernandes e deixou a garantia de que o reforço Benjamin Sesko está «pronto» para ir a jogo.

«Queremos regressar às competições europeias. Claro que não podemos mudar tudo em quatro semanas e temos de ser realistas com os adeptos. Aprendi muito na última época e não preciso de estar focado no futuro. Isso não importa. Tenho de viver o dia a dia. O nosso foco é jogo a jogo. Primeiro queremos vencer o Arsenal», confessou.

«Quero o Bruno perto da bola, isso é muito importante para a equipa. Agora temos jogadores com características diferentes e temos que ir gerindo. O Sesko está pronto para jogar frente ao Arsenal. Veremos se é titular ou não, mas fisicamente está apto e é importante para o nosso campeonato.»

Assista às declarações de Ruben Amorim: