O futuro de Viktor Gyökeres continua nas bocas do mundo e esta quarta-feira foi a vez de Ruben Amorim abordar uma eventual mudança do sueco para Manchester, no fim da temporada.

Em declarações à SportTV, o técnico português admitiu não ter falado com o atleta e deixou a garantia de que apenas irão para o clube os jogadores que realmente queiram «representar o Manchester United» e não os que só querem «jogar na Liga dos Campeões».

«Gyökeres? Não falei com ele, mas se um jogador só quer vir para o Manchester United para jogar na Liga dos Campeões, então não virá. Queremos jogadores que queiram representar o clube, não jogadores que queiram jogar determinadas competições», afirmou.