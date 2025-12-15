Kobbie Mainoo continua a ser tema de conversa em Inglaterra, sobretudo pela pouca utilização no Man. United (esta época), e Ruben Amorim justifica-a... com Bruno Fernandes.

Em declarações à Sky Sports, o técnico reforça a ideia de que o sistema que implementa tem apenas dois médios e a posição do inglês é ocupada pelo internacional português. Quanto a um eventual empréstimo no mercado de janeiro, Amorim não fecha a porta à saída, mas diz estar disposto para falar com o jogador sobre as suas «frustrações».

«Posso falar do Mainoo em todas as conferências e eu sei que vocês têm jogadores em que acreditam muito, eu também. Agora, nós jogamos com dois médios. Podemos mudar no futuro, mas o Kobbie está a jogar na mesma posição do Bruno Fernandes. Às vezes é difícil tirar o Bruno da equipa e essa é a única razão», afirmou.

«Empréstimo em janeiro? Ficaria muito satisfeito se ele viesse falar comigo sobre isso. Só quero os meus jogadores felizes e percebo que cada um tenha os seus objetivos. A frustração não ajuda ninguém. Não vou mudar se não acreditar no que estou a fazer, mas estou disposto a falar com qualquer jogador. Adoro isso», acrescentou.

Esta temporada, Kobbie Mainoo soma uma assistência em 11 jogos pela equipa principal do Man. United, não tendo sido titular em nenhum deles.