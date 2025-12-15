Kobbie Mainoo continua a ser tema de conversa em Inglaterra, sobretudo pela pouca utilização no Man. United (esta época), e Ruben Amorim justifica-a... com Bruno Fernandes.

Em declarações à Sky Sports, o técnico reforça a ideia de que o sistema que implementa tem apenas dois médios e a posição do inglês é ocupada pelo internacional português. Quanto a um eventual empréstimo no mercado de janeiro, Amorim não fecha a porta à saída, mas diz estar disposto para falar com o jogador sobre as suas «frustrações».

«Posso falar do Mainoo em todas as conferências e eu sei que vocês têm jogadores em que acreditam muito, eu também. Agora, nós jogamos com dois médios. Podemos mudar no futuro, mas o Kobbie está a jogar na mesma posição do Bruno Fernandes. Às vezes é difícil tirar o Bruno da equipa e essa é a única razão», afirmou.

«Empréstimo em janeiro? Ficaria muito satisfeito se ele viesse falar comigo sobre isso. Só quero os meus jogadores felizes e percebo que cada um tenha os seus objetivos. A frustração não ajuda ninguém. Não vou mudar se não acreditar no que estou a fazer, mas estou disposto a falar com qualquer jogador. Adoro isso», acrescentou.

Esta temporada, Kobbie Mainoo soma uma assistência em 11 jogos pela equipa principal do Man. United, não tendo sido titular em nenhum deles.

RELACIONADOS
Scholes: «Amorim? Não sinto que seja o homem certo para o Man United»
«Amorim é uma excelente pessoa e sabe o que está a fazer...»