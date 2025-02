Ruben Amorim não poupou nas críticas à exibição do Manchester United durante o primeiro tempo frente ao Everton.

Os «red devils» estiveram a perder por 2-0, mas na segunda parte conseguiram resgatar um empate, algo que o técnico português admitiu que teve muito a ver com a mudança na qualidade do jogo. Amorim voltou a destacar as bolas perdidas pelos jogadores, sem qualquer pressão do adversário.

«Simplesmente não existimos na primeira parte. Ao intervalo eu disse-lhes para fazer tudo o que treinámos durante a semana, mas com um pouco mais de energia. Deu para perceber que a mudança esteve na qualidade do nosso jogo. O meu foco esteve apenas em tentar ajudar os meus jogadores ao intervalo», admitiu.

«Muitas vezes temos um jogador livre e não respeitamos o posicionamento, perdemos muitas bolas sem qualquer pressão do adversário. Qualquer pessoa viu que o Everton era muito forte nas segundas bolas e os dois golos surgem precisamente de segundas bolas, isso deixa-nos desapontados», acrescentou o técnico.

O Manchester United ocupa a 15.ª posição da Liga Inglesa e tem agora dois jogos consecutivos em casa para a prova, contra Ipswich Town e Fulham.