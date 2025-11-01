Ruben Amorim foi taxativo na sua análise ao empate a dois golos entre Nottingham Forest e Manchester United, assegurando que, na última época, os red devils tinham perdido por uma «margem de golos maior».

Sensação diferente

«Se no passado sofrêssemos dois golos em cinco minutos, não nos levantávamos mais. Perdíamos aqui e sofrendo mais golos. É essa a minha convicção. A nossa confiança agora é completamente diferente. Vínhamos de três bons jogos e isso faz com que a confiança mude. Percebemo-nos melhor uns aos outros. Fizemos algumas coisas boas, mas temos potencial para jogar muito, muito melhor.»

Recuperação no fim

«Podemos ter maus momentos, mas de repente temos três bons jogos. O futebol é assim mesmo e o jogo também o é. Marcámos e percebia-se que estávamos a controlar o jogo no fim da primeira parte. Sofremos no início do segundo tempo, desconectámos durante cinco minutos e isso é suficiente nesta Liga. Pagámos caro pela perda do controlo do encontro. Ainda assim, acabámos por conseguir recuperar e é uma boa sensação»