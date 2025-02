Gary Neville junta-se às demais lendas do Manchester United que já mostram publicamente o descontentamento com o atual momento da equipa.

Após mais uma derrota, desta vez diante do Crystal Palace (2-0) em Old Trafford, o antigo jogador dos «red devils» deixou duras críticas ao técnico português, em quem depositava muitas esperanças.

«Pensei que iria melhorar quando Ruben Amorim chegou. Pensei que o entusiasmo dele e o novo sistema pudessem ser aceites pelos jogadores e pudéssemos ver uma recuperação. Vimos absolutamente o contrário. Ficou muito pior e isso é surpreendente», afirmou no «Gary Neville Podcast».

O ex-jogador do Man. United prevê que o cenário por Old Trafford não mude e teme que isso afete o balneário e, consequentemente, o apoio dos adeptos.

«Vai haver muito mais sofrimento no final da época e isso vai provocar danos. Obviamente o clube vai continuar com Amorim, mas quanto mais perderem, mais difícil será convencer os jogadores da sua ideia. A ideia de que ele falava nos primeiros dias. É preciso que os jogadores a 'comprem', mas se perderem, se continuarem a ser criticados, os holofotes viram-se para eles e os adeptos acabam por sair do estádio descontentes. Não se pode continuar a perder. Isso vai deprimir os jogadores ao ponto de eles perderem a fé nas ideias do treinador».

«Ele tem de fazer alguma coisa. Não pode mudar a sua abordagem, porque lutou até ao fim por ela. E com razão. Penso que perdeu mais jogos no Manchester United desde que chegou do que nos últimos 75 pelo Sporting», acrescenta Neville, confirmando o cenário alarmante vivido no clube inglês.

Para o antigo internacional inglês, agora comentador televisivo, Amorim «tem de fazer alguma coisa» e o segredo pode passar por «simplificar».

«Ele tem de simplificar. Pode não gostar do Hojlund, pode pensar que o Zirkzee não é extraordinário ou até não apreciar os outros jogadores. Mas tem de os escolher, tem de alinhar com deles (…) Não pode continuar assim, têm, de alguma forma, começar a jogar melhor, mas de onde vem isso? Tenho a dizer que neste momento é uma situação lamentável quando o Man. United joga».