Ruben Amorim falou pela primeira vez, desde que é treinador do Manchester United e o local escolhido foi precisamente Old Trafford.

Com o estádio vazio e no silêncio da noite, o técnico português mostrou-se «orgulhoso» pelo desafio que aceitou e deixou ainda uma certeza quando à mudança do Sporting para a cidade britânica.

«Quando o vês na televisão (Old Trafford), sabes que é impressionante, mas quando pisas o relvado consegues percebê-lo melhor. Consegues sentir a história. Estou muito orgulhoso por ser treinador do Manchester United, é espetacular. É de facto uma honra estar aqui», começou por referir.

«É engraçado, mas sinto-me muito relaxado. Provavelmente porque ainda não é dia de jogo. Quando é dia de jogo, torno-me uma pessoa diferente. Mas agora não sinto esse peso. Estou muito descontraído. Sinto que estou onde devia estar. É esse o meu sentimento», acrescentou.