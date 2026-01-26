Gary Neville mostrou-se perplexo com os resultados mais recentes do Manchester United e garantiu que, caso estivesse a assistir em casa, Ruben Amorim também estaria, sobretudo pela performance dos jogadores.

Em declarações na Sky Sports, o antigo jogador dos red devils destacou a oportunidade «incrível» que o clube tem para regressar à mó de cima e destacou que esta tem de ser a forma de jogar da equipa em todos os encontros. O Manchester United vem de dois triunfos consecutivos, frente a Manchester City (2-0) e Arsenal (3-2).

«O Ruben Amorim pode estar em casa a pensar: "O que raio estou a ver destes jogadores". Tenho a certeza de que ele está perplexo, como todos nós, com esta reviravolta, mas a magia voltou na última semana. Parece que a magia voltou ao clube momentaneamente. Acho que a última semana mostrou-nos que, independentemente do que aconteça, é assim que o Man. United tem de jogar», afirmou.

«Michael Carrick merece muito crédito, assim como os jogadores, pelo que tem feito. Não é altura de ficarmos demasiado empolgados, mas é importante destacar que o clube tem uma oportunidade incrível em mãos, tendo em conta a situação em que estava antes do jogo com o Man. City», acrescentou.