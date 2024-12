Ruben Amorim, treinador do Manchester United, abordou a mais recente derrota em Old Trafford frente ao Bournemouth por 0-3. Logo após o final da partida, o técnico reconheceu que a equipa está a passar por um momento difícil, e que as vitórias estão «caras».

«É difícil lutar por duas ou três vitórias e estamos a tentar. Este jogo foi difícil para nós. Voltámos a sofrer em lances de bola parada e estávamos um pouco nervosos, senti-o no estádio. O penálti e o outro golo são muito difíceis aqui. Tentámos marcar alguns golos, mas foi um jogo difícil, por isso vamos seguir em frente.»

Amorim falou ainda do nervosismo que sente na equipa, e que essas sensações precisão de ser trabalhadas para conseguir dar à volta à situação.

«Se olharmos para o jogo, não estávamos a conceder nada ao nosso adversário antes do primeiro golo, tivemos oportunidades. Se conseguíssemos marcar o primeiro golo, o jogo seria diferente. Queremos marcar, mas estamos demasiado nervosos. Temos de lutar contra isso.»

«Depois do penálti, temos de controlar melhor o jogo, porque sabemos que esta situação é muito difícil. Temos de controlar melhor este momento.»

Mesmo assim, o técnico do Man. United está confiante para os próximos desafios dos «red devils».

«Sempre esperei que [o trabalho] fosse difícil, especialmente nestes meses atarefados. Estamos prontos para enfrentar o desafio», disse em declarações ao BBC Match of the Day.

Amorim deixou ainda um recado sobre Marcus Rashford, que continua sem ser convocado há três partidas. Para a partida dos «red devils» no famoso Boxing Day, Ruben diz que ainda «vai ver» se o inglês fará parte da equipa.