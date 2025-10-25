Ruben Amorim respondeu pela primeira vez às declarações de Arne Slot, que criticou a abordagem do Manchester United no encontro da última jornada, sobretudo pelo «bloco baixo» que apresentou e a utilização de «bolas longas», difíceis de contrariar.

Ora, o técnico português mostrou-se tranquilo quanto ao tema e assegurou que a opinião do neerlandês não lhe interessa, tendo em conta que, melhor do que ninguém, pode olhar para o jogo e ver o que «podiam melhorar».

«Não me interessa o que ele diz ou o que outras pessoas dizem sobre a equipa. Posso olhar para o jogo e falar sobre o que podemos fazer melhor ou o que temos de melhorar, mas às vezes temos de nos adaptar ao jogo. Não preciso que alguém avalie a minha equipa. Tenho a certeza de que devemos jogar melhor com bola e vamos tentar fazer isso frente ao Brighton», afirmou.

Recorde-se que o Manchester United se deslocou ao reduto do Liverpool e venceu por 2-1, graças aos golos de Mbeumo e Maguire, colocando um ponto final num jejum de vitórias em Anfield que durava desde 2016.