O Manchester United recebe o Fulham, este domingo, no jogo a contar para a 5.ª ronda da Taça de Inglaterra e Ruben Amorim foi questionado sobre o momento da equipa e as mais recentes críticas de Roy Keane para com Bruno Fernandes.

Em resposta à antiga glória dos «red devils», o técnico português desvalorizou a situação e afirmou que a sua opinião sobre o jogador é mais importante, simplesmente por ser ele que o treina.

«Ouvi falar sobre isso (críticas) e tenho uma opinião diferente. O Bruno é importante para nós e está a jogar bem, num contexto difícil. É um jogador que assume sempre a responsabilidade. Todos têm uma opinião, o Roy Keane tem padrões elevados pelos tempos em que era jogador, mas acho que a minha opinião é mais importante do que a dele, já que sou eu o treinador», afirmou.

«Sei que o Bruno, às vezes, faz gestos com os braços, mas tem muito a ver com a frustração do último ano. Ele quer muito ganhar e é difícil gerir essa frustração, por vezes», acrescentou.