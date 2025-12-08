Ruben Amorim mostrou-se bastante satisfeito com a performance do Manchester United, que esta segunda-feira goleou o Wolverhampton por 4-1, com um «bis» de Bruno Fernandes.

Em declarações aos jornalistas após o encontro, o técnico português destacou a forma como a equipa abordou o jogo, sobretudo no segundo tempo, mas com a certeza de que este jogo já faz parte do «passado».

«Entrámos muito bem no jogo, marcámos um golo e deixámos o Wolverhampton voltar a entrar na discussão do mesmo. Sinto que tivemos um bom ritmo no segundo tempo, com qualidade nas decisões. Acho que melhorámos muito se compararmos com a época passada e estamos a criar muito mais oportunidades de golo. Isso deixa-me satisfeito», afirmou.

«Senti desde o primeiro minuto que, mesmo que não marcássemos cedo, iríamos acabar por vencer o jogo. Agora temos de ganhar o próximo, este já faz parte do passado. Foi uma boa noite para nós», acrescentou.

Os red devils ocupam agora a sexta posição da Liga Inglesa e preparam a receção ao Bournemouth, marcada para a próxima segunda-feira (20h).