Ruben Amorim mostrou-se satisfeito pela intensidade que a equipa demonstrou durante toda a segunda parte, frente ao Crystal Palace, e confessou que com essa forma de estar em campo, o Man. United é capaz de «vencer qualquer equipa».

Em declarações aos jornalistas, após o triunfo sobre os londrinos por 2-1, o técnico dos red devils destacou também a importância das bolas paradas num campeonato como o inglês e os «detalhes» que fizeram a diferença para o resultado positivo deste domingo.

«Tivemos mais oportunidades, jogámos melhor e o adversário estava mais cansado na segunda parte. Todos estes fatores estão conectados. Os detalhes fizeram a diferença. As bolas paradas são essenciais, se não as trabalharmos e numa liga como a inglesa, começamos a perder o jogo automaticamente», referiu.

«Zirkzee não tem somado muitos minutos e o golo acaba por ser muito importante para ele e para a equipa. É importante ganhar todos os jogos. Este jogo é a prova de que se tivermos a mesma forma de jogar, mas com outra intensidade na procura pela bola e na pressão sobre o adversário, conseguimos vencer qualquer equipa», acrescentou.

Assista aqui às declarações de Ruben Amorim: