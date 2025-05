O Manchester United perdeu por 2-0 frente ao West Ham e Ruben Amorim abriu o jogo na conferência de imprensa, garantindo que caso as coisas não mudem rapidamente, coloca em cima da mesa a possibilidade de «dar o lugar a outros».

Além disso, o técnico falou também sobre a prestação dos «red devils» na Liga Inglesa, esta temporada, e assegurou que apesar do foco estar na final da Liga Europa, há coisas mais importantes para resolver do que o encontro com o Tottenham.

«Sinto-me envergonhado quando olho para a classificação da Liga Inglesa. Não me importa muito se ganhamos a Liga Europa, porque os problemas são muito maiores. Este é um momento decisivo na história do clube e temos de falar sobre isso. Assumo a responsabilidade, a culpa não é dos jogadores. Se não mudarmos as coisas rapidamente devemos dar o lugar a outros», começou por referir.

«Temos de ser melhores. Muitos jogadores estão cansados e isso é um problema, mas temos de estar preparados para jogar a meio da semana. Todos estão focados na final da Liga Europa, mas isso não é o mais importante no nosso clube. Se não mudarmos a forma como jogamos e não tivermos a vontade de ganhar todos os jogos então nem sequer devíamos ir à Liga dos Campeões», acrescentou.