Ruben Amorim, treinador do Manchester United, mostrou-se feliz por eliminar o Arsenal na Taça de Inglaterra, destacando uma melhoria na exibição da equipa face à derrota com o mesmo coletivo de Arteta em dezembro.

«Jogámos melhor que no primeiro jogo, especialmente na primeira parte. Fomos melhores no lances de bola parada, mais agressivos e mostrámos espírito mesmo com 10 homens. A expulsão foi muito dura para nós», começou por dizer à BBC Sport.

«Houve algumas oportunidades do Arsenal e os jogadores estavam muito cansados, mas senti desde o primeiro minuto que hoje era o nosso dia. Senti uma conexão com os nossos adeptos. Acho que o Arsenal sentiu que talvez hoje não fosse o dia deles. Merecemos passar porque sofremos todos juntos e mostrámos carácter», afirmou.

Sobre Joshua Zirkzee, autor do penálti decisivo que colocou o Man. United nos dezasseis avos de final da competição, o treinador luso elogiou o avançado e relembrou que o mesmo foi assobiado recentemente pelos próprios adeptos.

«Ele é um bom rapaz, trabalha muito e a vida tem destas coisas lindas. Há semanas estávamos num momento difícil e agora foi um salvador. Passámos com um golo de Joshua Zirkzee. Teve um pequeno problema com os fãs (quando foi substituído na primeira parte com o Newcastle) e hoje marcou o último penálti. A vida é assim», partilhou.

Ainda na sequência, Amorim deixou algumas palavras ao guardião Altay Bayındır, que defendeu um penálti no tempo regulamentar e outro no desempate por grandes penalidades: «É muito importante para os jogadores. A vida de um futebolista tem ciclos e às vezes pode sofrer uma mudança. Contra o Tottenham (Taça da Liga) as pessoas apontaram o dedo e hoje foi o nosso herói».

Por fim, sobre Marcus Rashford, que não foi convocado para o jogo em Londres e tem sido apontado à porta de saída, Amorim relembrou que ainda é jogador do Manchester United e precisa de «trabalhar».

«É um jogador do Manchester United. Tem de trabalhar, representar o seu clube e ele ama o seu clube! Mas eu tenho de fazer escolhas e já expliquei como as tenho de fazer. Vamos continuar, ver o próximo jogo e fazer uma seleção», concluiu.