A contas com uma lesão muscular na coxa esquerda, Bruno Fernandes enfrenta pela primeira vez na carreira uma ausência por problemas físicos. Saiu ao intervalo do duelo com o Aston Villa no dia 21 de dezembro e já quer voltar ao ativo, garante o treinador Ruben Amorim.

«O Bruno já está a dizer que precisa de treinar», disse Amorim nesta segunda-feira, aos jornalistas. «Mas não há hipótese de ele jogar contra o Wolves. Nenhuma hipótese. Podem escrever isso», garantiu, na antevisão ao duelo com a equipa de Toti e Rodrigo Gomes. Mas abriu a porta à hipótese de um regresso contra o Leeds, a 4 de janeiro.

«O rapaz [Bruno] é um líder. Ele não é aquele tipo que, quando não está a jogar, não fala nem se pronuncia. Ele está sempre a falar. É por isso que ele é o capitão. Depois de recuperar após os jogos, ou mesmo após os tratamentos, ele vai ver os outros jogadores a treinar. Há muitas coisas que vocês não veem. Não sei se ele quer o meu cargo ou não, mas ele é um líder. O tipo é um líder», brincou Amorim.

Outro dos temas quentes da antevisão foi a mudança de estrutura tática no último jogo do Manchester United. Diante do Newcastle, Amorim afastou-se pela primeira vez do 3-4-3 e jogou em 4-2-3-1. A equipa segurou a vitória por 1-0 e garantiu apenas a segundo jogo sem sofrer golos.

«Quando cheguei aqui na época passada, percebi que talvez não tivesse os jogadores certos para jogar bem nesse sistema, mas era o início de um processo. Estávamos a tentar construir uma identidade. Hoje é um momento diferente. Não temos muitos jogadores e precisamos de nos adaptar. Não é por causa da vossa pressão [comunicação social] ou dos adeptos», garantiu.

O Manchester United defronta o Wolverhampton na terça-feira, em casa, pelas 20h15.