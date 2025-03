Não param de chover problemas para Ruben Amorim e para o Man. United, sendo que o mais recente parece prender-se com uma eventual renovação de contrato com Kobbie Mainoo.

Ora, de acordo com o «The Guardian», o internacional inglês está a ponderar rejeitar a nova oferta dos «red devils» e uma saída no próximo mercado de verão está em cima da mesa. A mesma fonte escreve que a formação de Manchester está disposta a vender o atleta por um valor a rondar os 70 milhões de euros, de forma a aliviar as finanças do clube.

Mainoo recebe cerca de 20 mil libras (23.870 mil euros) por semana e o objetivo dos representantes do jogador é melhorarem o salário do atleta, como forma de refletir o papel que tem conquistado no plantel principal.

Formado precisamente no Man. United, o jogador de apenas 19 anos afirmou-se com peça fundamental no sistema de Amorim e esta época soma um total de 25 jogos, com um golo e uma assistência.