Ben Foster, antigo guarda-redes de 41 anos, falou pela primeira vez sobre as dificuldades que sentiu no Manchester United (entre 2005 e 2010), por estar «na sombra» de Van der Sar e um «esgotamento» que teve à frente da própria mulher.

Em declarações no podcast «Fozcast», partilhou um episódio complicado que viveu durante a passagem pelo Man. United, na altura treinador por Sir Alex Ferguson. O antigo guarda-redes revelou ter passado por dificuldades (com o conhecimento do clube) e admitiu mesmo ter tido vontade de deixar o emblema inglês.

«Não contei nada a ninguém, exceto à minha mulher. Lembro-me de ter tido um esgotamento e dizer-lhe: "Eu simplesmente não consigo fazer isto". Tinha de sair do clube e fugir», começou por referir.

«O clube sabia que eu estava a passar por dificuldades. Dava para ver isso fisicamente e emocionalmente, sobretudo pela forma como eu me comportava. Simplesmente não estava a funcionar, estava no lugar errado à hora errada. Cada vez que entrava em campo só não queria cometer erros, pensava nisso o jogo inteiro», acrescentou.

Durante o período em que esteve no Man. United, Ben Foster somou um total de 23 jogos pela equipa principal, tendo ainda estado emprestado ao Watford (2005/06 e 2006/07).