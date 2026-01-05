Inglaterra
«Boa sorte para o futuro»: a mensagem de Dalot para Ruben Amorim
Técnico português deixou o comando técnico do Manchester United esta segunda-feira
Técnico português deixou o comando técnico do Manchester United esta segunda-feira
Diogo Dalot deixou uma mensagem a Ruben Amorim, poucas horas após o compatriota ter deixado o comando técnico da equipa principal do Manchester United.
Através das redes sociais, o internacional português foi conciso na despedida, juntando duas frases a uma fotografia ao lado do treinador. «Obrigado por tudo mister! E boa sorte para o futuro», pode ler-se. Recorde-se que Diogo Dalot participou em 54 jogos dos red devils com Amorim à frente da equipa.
Veja aqui a mensagem de Dalot para Amorim:
