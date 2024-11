Terminou com um empate a um golo, a estreia de Ruben Amorim no comando técnico da equipa principal do Man. United, diante do Ipswich Town.

Num jogo em que os «red devils» entraram praticamente a vencer, graças ao golo madrugador de Marcus Rashford, os fantasmas do passado regressaram para assombrar o primeiro jogo do técnico português e o pontapé certeiro de Hutchinson acabou por confirmar o empate, ainda no primeiro tempo.

Tal como já tinha abordado, ainda como treinador do Sporting, Amorim recebeu a primeira dose de opiniões da imprensa britânica, que apesar de não criticar o português, recordou os tempos (não tão longínquos) de Ten Hag.

The Sun:

«Bastaram 81 segundos para Amorim espalhar um pouco de pó de estrelas no Manchester United e foram necessários cerca de 90 minutos para que se apercebesse da dimensão da tarefa, enquanto tenta lider com o legado de mediocridade penosa de Erik Ten Hag. O novo técnico diz que precisa de dois anos para provar o seu valor. Ele não está seguramente a exagerar.»

Daily Mail:

«Durante um minuto ou pouco mais, o futebol inglês deve ter parecido terrivelmente fácil para Ruben Amorim. 80 segundos como treinador do Man. United e existiu logo o primeiro retorno do investimento feito pelo clube num dos mais jovens e comentados treinadores da Europa. Só que depois o Man. United lembrou-se de quem é e tudo começou a ser um pouco diferente. Amorim caiu na realidade, tal como provavelmente suspeitava, já que deve ter uma televisão em casa. A entrada de Amorim na Liga Inglesa terminou sem os traumas que eram característicos do futebol moderno do Man. United. As balas continuam na espingarda e sem tiros nos pés.»

The Guardian:

«A estrutura era diferente, o Man. United posicionou-se no 3-4-2-1, marca registada de Amorim, mas os jogadores eram os mesmos, assim como as frustrações e falhas da gestão de Erik Ten Hag. Era bom demais para ser verdade... ou para durar.»

Mirror:

«Choque de realidade. Ruben Amorim ficou a conhecer o tamanho da tarefa que é treinar o Man. United, já que a estreia à frente dos red devils não saiu como planeado, apesar de ter começado de uma forma perfeita.»