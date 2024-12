O Bournemouth deslocou-se até ao reduto do Manchester United e venceu por 3-0, num jogo a contar para a 17.ª jornada da Liga Inglesa.

À procura de dar uma resposta à derrota por 4-3 sofrida frente ao Tottenham e a respetiva eliminação da Taça da Liga, o Manchester United entrou bem no encontro e podia ter chegado à vantagem logo aos seis minutos, mas Kepa evitou os festejos de Diallo, após um pontapé de primeira dentro da área.

Apesar do bom arranque, o conjunto de Ruben Amorim não conseguiu evitar o 1-0 do adversário e novamente na sequência de uma bola parada. Dentro da área, Huijsen antecipou-se a Zirkzee e cabeceou para o fundo da baliza de Onana.

Bruno Fernandes e Dalot fizeram parte do onze inicial, sendo que o médio português foi um dos mais inconformados com a situação e tentou de várias formas restabelecer a igualdade no marcador, com algumas tentativas de meia-distância.

Até ao intervalo o resultado não se alterou, mas o Bournemouth não precisou de muito para aplicar mais dois golpes nas esperanças do adversário.

Aos 61 minutos, Mazraoui cometeu falta no interior da área e o árbitro apontou para a marca dos onze metros. Na conversão do castigo máximo, Justin Kluivert não tremeu e atirou a bola para o meio da baliza, fazendo o 2-0 para os «cherries».

Ainda o Man. United estava a digerir o segundo e já o Bournemouth fazia o terceiro. Dois minutos bastaram para Evanilson abrir o livro e soltar a desmarcação de Ouattara, com Semenyo a concluir da melhor forma um lance de laboratório dos comandados de Andoni Iraola.

Até final, o Man. United ainda tentou esboçar uma reação mas não conseguiu evitar mais um desaire no campeonato. São já 17 golos sofridos pelos «red devils» em nove jogos com Amorim no comando técnico.

Assim sendo, a equipa de Amorim mantém a 13.ª posição do campeonato, com 22 pontos, e está a seis dos lugares de acesso às competições europeias. Já o Bournemouth subiu a quinto e não perde há cinco jogos.