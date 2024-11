Bruno Fernandes, jogador e capitão do Manchester United comentou a chegada de Ruben Amorim ao clube e confessou que independentemente do sistema utilizado ou da posição que possa vir a jogar, está tudo bem desde que esteja dentro do campo.

«Sinto-me mais feliz dentro do campo. Desde que esteja dentro de campo posso jogar em qualquer posição, isto é já um recado para o mister também. Sou uma pessoa que se adapta bem a jogar em diferentes posições. Provavelmente as posições onde jogo melhor são 8 e 10, também já joguei como 6 e como extremo, apesar de agora não termos um extremo puro se jogarmos com uma linha de três, são mais alas. Já joguei a ponta de lança no início da época porque com as lesões não havia ninguém», recordou, em entrevista à DAZN Portugal.

«Sou uma pessoa que se adapta muito bem, mas as posições em que me encaixo melhor são as do centro do campo, como 8, 10 ou 6, são as posições onde o melhor de mim vem ao de cima», reforçou.

Além disso, o médio foi questionado se ficou contente com a saída de Erik Ten Hag e a chegada de Ruben Amorim, admitindo que o facto de haver mais um português no clube e na Premier o deixa muito feliz, mas que quando possivelmente ganhar um título com o técnico vai ficar ainda mais.

«Não posso dizer que fico contente [com a saída de Ten Hag] porque nunca é bom quando alguém vai embora. Fiquei sim contente pelo facto de ser mais um treinador português para a Premier League e, neste caso, para um dos maiores clubes do mundo. Significa trazer mais talento nosso para fora, para mostrar ao mundo que a nível de tamanho Portugal é pequenino mas que em talento somos enormes. Nesse sentido fiquei muito feliz e obviamente ficarei ainda mais feliz quando possivelmente consigamos ganhar coisas juntos», declarou.