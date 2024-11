Bruno Fernandes atingiu, no último domingo, a marca de 250 jogos com a camisola do Manchester United.

O triunfo por 3-0 sobre o Leicester marcou o último jogo antes da estreia de Ruben Amorim, mas teve um significado ainda maior para o internacional português. Em declarações ao site do clube, Bruno Fernandes mostrou-se orgulhoso por chegar a este registo e garantiu que ainda «há muito mais por vir».

«Estou muito orgulhoso desta marca. É um grande número e torna-se ainda maior num clube como este, é algo muito bom para mim, mas ainda há muito para vir», garantiu.

Desde que chegou ao Manchester United, o médio assinou um total de 83 golos e 73 assistências.

Veja aqui os melhores golos de Bruno Fernandes pelo Man. United: