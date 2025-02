O Manchester United vive um dos momentos mais complicados dos últimos anos e as críticas à equipa de Ruben Amorim continuam a chegar, desta vez por parte de Roy Keane e com o foco especial em Bruno Fernandes.

Em declarações no podcast «The Overlap», o antigo jogador dos «red devils» referiu que o internacional português é talentoso, mas não é um «lutador».

«O Man. United está em 15.º e é o Bruno que os está a salvar? Por amor de Deus. O Bruno é um jogador talentoso, mas o talento não é suficiente. Estive num balneário com jogadores como Tony Adams e ele era um lutador, o Bruno não é um lutador», referiu.

«Nem todos os jogadores do plantel conseguem colocar a bola no canto superior da baliza com um remate de fora da área, percebo isso. Se uma equipa tem jogadores jovens, eles têm de olhar para alguém e querer fazer o que ele (Bruno) faz», acrescentou.