O Manchester United apurou-se esta terça-feira para a terceira eliminatória da Taça da Liga, ao vencer por 3-0 na deslocação ao terreno do Luton, do Championship.

Bruno Fernandes e Diogo Dalot começaram a partida no banco e foi de lá que viram os red devils adiantarem-se no marcador, aos 44 minutos, através de um penálti de Mata.

Os outros dois golos da equipa de Solskjaer foram já com Bruno em campo, e com participação do médio português: primeiro participou na jogada do golo de Rashford, aos 88 minutos, e deu depois a bola a Greenwood no 3-0 final, aos 90+2m. O prodígio inglês correu depois alguns metros e rematou colocado para o fundo das redes.

Nos outros jogos do dia, o Watford, sem Domingos Quina, perdeu no terreno do Newport, por 3-1, ao passo que o West Bromwich caiu em casa frente ao Brentford, nos penáltis, depois de um 2-2 no tempo regulamentar.

Já o West Ham, com Xande Silva no banco, recebeu e goleou o Hull City por 5-1. O jogo do Tottenham de José Mourinho na casa do Leyton Orient também ia jogar-se esta noite, mas foi adiado devido a vários casos de covid-19 na formação visitada.