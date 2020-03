Bryan Robson, figura histórica do Manchester United, foi desafiado a falar sobre Bruno Fernandes depois da conquista, por parte do médio português, do prémio de jogador do mês de março no clube inglês.

«Tem tido um impacto fantástico e parece de facto um jogador de topo. Está sempre em movimento, sempre a pedir a bola, tem um excelente domínio de bola e faz movimentos duplos, um pouco como o Scholes costumava fazer. Esses movimentos consistem em avançar e depois recuar para ter um par de metros sem oposição, recebendo assim a bola à vontade», começou por dizer, à MUTV.

Antigo jogador e treinador, Bryan Robson representou o Manchester United entre 1981 e 1994. Encantando com o médio oriundo do Sporting, aponta-lhe apenas um defeito: «Os níveis de energia e ritmo parecem estar muito bem e já demonstrou que sabe fazer passes e marcar golos. Precisa apenas de melhorar no seu jogo de cabeça (risos).»

«Gosto de o ver em campo a puxar pelos companheiros, a dizer-lhes para pressionar, dizendo-lhes onde se devem colocar. Penso que o facto de ele ter sido capitão do Sporting ajuda nisso. É algo natural nele, tem essa capacidade de liderança. Vejo isso também no Harry Maguire, desde que é capitão, e o Lindelof também está a melhorar. Estão a organizar a equipa à volta deles», concluiu Bryan Robson.