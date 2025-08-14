A última época do Manchester United bateu diversos recordes negativos e Bruno Fernandes não esconde a frustração do plantel, garantindo que as palavras de Ruben Amorim ao longo do ano foram completamente acertadas.

Em declarações ao «The Sydney Morning Herald», o capitão dos 'Red Devils' assegura que o grupo está focado para entrar com o pé direito na nova edição da Liga Inglesa e não esconde que conquistar o título é um dos maiores objetivos enquanto jogador do Manchester United.

«A última época foi a pior e o mister tem razão. O que é que podemos fazer? Dizemos que ele está errado? Não, ele está certo. Todos temos consciência disso. Claro que ele dava a cara mais vezes e isso é duro, mas tudo o que ele disse nas conferências de imprensa também nos disse no balneário», afirmou.

«Expetativas neste clube são sempre altas. Não há tempo para reconstruções. No Manchester United, o tempo não existe. Estamos prontos para fazer tudo o que for necessário para vencer o Arsenal. Vamos estar preparados para defrontar uma das equipas mais fortes da Liga Inglesa nos últimos anos», disse.

«Sempre disse que quero ganhar a Liga Inglesa com o Man. United. Quero ganhar a Liga dos Campeões. Quero vencer todas as competições em que participo com o clube, mas quem não quer? O objetivo é vencer o Arsenal e somar três pontos que nos deixam mais perto do que queremos atingir no futuro», acrescentou.

Além disso, Bruno Fernandes aproveitou para esclarecer a abordagem do presidente do Al Hilal, que no passado mês de junho lhe ligou e tentou convencê-lo a mudar-se para a Arábia Saudita... mas sem sucesso. O jogador assegurou que nunca quis deixar o clube, apesar do montante oferecido pelos sauditas, não apenas pela transferência, mas sobretudo em termos salariais.

«Al Hilal? Claro que o clube podia conseguir uma verba muito elevada por mim, mas quando falei com o presidente do Al Hilal disse-lhe que não pensava deixar o Man. United. Sempre disse que se o clube me quisesse vender, eu teria de tomar uma decisão. Mas o meu objetivo era permanecer aqui», referiu.

«Era muito dinheiro para mim também, mas é o que é. As pessoas têm de tomar decisões e não me arrependo da escolha que fiz. Este é o lugar onde quero estar e é aqui que quero ter sucesso», completou Bruno.