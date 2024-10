A atravessar um dos momentos mais difíceis da carreira, Bruno Fernandes aproveitou para deixar uma mensagem aos adeptos do Man. United, na sequência de mais uma expulsão (a segunda consecutiva), frente ao FC Porto, para a Liga dos Campeões.

Através das redes sociais, o internacional português abordou os quase cinco anos que viveu como jogador dos red devils, «com altos e baixos». Bruno Fernandes garantiu ainda que ninguém, mais do que ele, percebe o período negativo que está a passar e agradeceu o apoio que tem recebido dos adeptos.

«Um momento difícil para a equipa e para mim, pessoalmente. Há quase cinco anos neste clube, passei por alguns altos e baixos, assim como momentos bons e menos bons. Sei que parece cliché, mas ninguém está mais desapontado com o meu momento do que eu próprio. Ainda assim, quero agradecer a todos os que me enviaram mensagens positivas», pode ler-se.

Veja aqui a publicação de Bruno Fernandes nas redes sociais: