O Manchester United colocou um ponto final na temporada, este domingo, com a vitória sobre o Aston Villa por 2-0, num jogo em que Bruno Fernandes destaca o apoio dos adeptos que se deslocaram até Old Trafford, mesmo depois da derrota na final da Liga Europa.

Em declarações à TNT Sports, o internacional português admitiu ser «difícil de perceber» o porquê da equipa não ter conseguido repetir a boa exibição contra os «villains» durante toda a época.

«O Aston Villa foi sempre difícil de defrontar durante a temporada, com uma equipa muito organizada e com bons jogadores com bola, mas a verdade é que os conseguimos encostar atrás. É difícil de perceber porque não conseguimos fazer isto ao longo da temporada, mas percebo que a pressão de jogar por este clube é enorme», começou por referir.

«Tínhamos o estádio cheio, depois de uma época dececionante, uma quarta-feira dececionante, mas tentaram levantar-nos dar energia positiva à equipa. Para nós foi apenas uma tentativa de dar uma imagem diferente no último jogo da época. Todos fizeram um jogo brilhante. Queremos que esta crença se mantenha para a próxima temporada e como o treinador (Ruben Amorim) acabou por dizer, dias radiantes avizinham-se», acrescentou.