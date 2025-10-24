Bruno Fernandes prepara-se para cumprir o 300.º jogo com a camisola do Manchester United, mas tal poderia não acontecer, caso tivesse aceite o convite do Al Hilal para rumar à Arábia Saudita, no último mercado de transferências.

Em declarações ao site oficial do clube, o internacional português revelou mesmo ter chegado a conversar com Jorge Jesus, quando este ainda era treinador do emblema saudita, e recordou algumas palavras que trocou com o técnico, que chegou mesmo a questionar se Bruno Fernandes não era «demasiado caro» para o clube o contratar.

«Conversei com o Cristiano sobre a situação, sobre a Arábia Saudita e tudo mais. Ele agora tem um treinador que também falou comigo naquela altura (Jorge Jesus), já que estava no Al Hilal há três anos. Lembro-me que a primeira coisa que o mister me perguntou foi: "És caro demais para o clube?". Eu respondi: "Não há jogadores caros para esse clube". A verdade é que eu não estava ansioso para rumar à Arábia, mas tinha um ótimo relacionamento com ele», referiu.

«Foi o mister que confiou em mim para ir para o Sporting e jogar em grandes palcos. Mas o Cristiano disse-me que tinha uma opinião sobre o que eu devia fazer e era importante para mim ouvir o que ele achava. Claro que a decisão final foi tomada por mim e pelo Manchester United», confessou.

