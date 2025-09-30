Continuam a chover críticas ao trabalho de Ruben Amorim no Manchester United e agora foi a vez de Jamie Carragher apelidar de «desastre» a situação que atualmente é vivida nos red devils.

Em declarações à Sky Sports, o antigo internacional inglês elogia o trabalho do português pelo Sporting, mas considera que o sistema nunca foi «adequado» para o clube e que os responsáveis não querem admitir que cometeram «mais um erro», ao contratarem Amorim.

«Acho que o Ruben ainda está no cargo porque os responsáveis do Manchester United cometeram tantos erros até agora, dentro e fora de campo, que não querem admitir mais um. Isto foi um desastre para o clube, mas também para o próprio Ruben. O que ele fez no Sporting foi fantástico e parecia que ia ser um grande treinador. Só que trazer um técnico como ele, com o sistema que utiliza, nunca foi adequado para um clube como o Manchester United», afirma.

Assista às declarações de Jamie Carragher: