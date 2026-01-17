Michael Carrick mostrou-se feliz com a vitória e sobretudo a performance dos jogadores frente ao Manchester City, no dérbi da cidade que aconteceu este sábado e que terminou com o triunfo dos red devils por 2-0.

Em declarações após o encontro, o técnico destacou o «desespero» dos jogadores para se saírem bem e a forma como conseguiram construir as «bases» para o futuro próximo da equipa. Recorde-se que esta foi a primeira vitória em seis jogos para o Manchester United em todas as competições.

«Os jogadores saíram do balneário incrivelmente desesperados para se saírem bem no encontro. Só pensava nisso e na forma como o desespero os podia condicionar nas ações. Sinto que a equipa me mostrou que realmente está disposta a ouvir e a aprender, tal como disse, estavam desesperados», referiu.

«Este jogo foi um desafio e sinto que se deve tornar a normalidade. Não vamos ter jogos com a emoção deste dérbi, mas a consistência é a chave para o sucesso. Se conseguirmos encontrá-la então vamos ser vencedores. A próxima semana é essencial mas a base que construímos frente ao Man. City é boa para dar continuidade. Sinto que os jogadores estão num bom sítio», acrescentou o técnico.