Carrick: «Pressão? Há muitas opiniões por aí, para o meu foco é irrelevante»
Técnico do Man. United garante que colocar o clube nas competições europeias na próxima época é um passo «importante» para regressar ao topo
Técnico do Man. United garante que colocar o clube nas competições europeias na próxima época é um passo «importante» para regressar ao topo
Michael Carrick diz não sentir qualquer pressão pelos comentários negativos de antigos jogadores do Manchester United, alguns até ex-colegas de equipa do técnico inglês, e garante estar apenas focado no trabalho com o grupo.
Na antevisão ao dérbi com o Manchester City, o novo treinador dos red devils assegura que o principal objetivo é trazer de volta o clube às competições europeias.
«Queremos estar perto do topo, mas temos de dar pequenos passos até ao objetivo e estar nas competições europeias seria importante. Sucesso é melhorar. Ajudar os jogadores é o que mais gosto de fazer. Se ajudares cada um dos jogadores crias uma equipa melhor», começa por referir.
«Eles (antigos jogadores) não estão a colocar pressão nenhuma em mim. Não sinto isso. Há muitas opiniões por aí, algumas positivas, outras nem tanto. É completamente irrelevante para o meu foco. Sei aquilo em que queremos melhorar e como pretendemos trabalhar com os jogadores», acrescenta.
Recorde-se que o dérbi de Manchester joga-se este sábado, a partir das 12h30, em Old Trafford.
Assista aqui às declarações de Michael Carrick: