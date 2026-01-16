Michael Carrick diz não sentir qualquer pressão pelos comentários negativos de antigos jogadores do Manchester United, alguns até ex-colegas de equipa do técnico inglês, e garante estar apenas focado no trabalho com o grupo.

Na antevisão ao dérbi com o Manchester City, o novo treinador dos red devils assegura que o principal objetivo é trazer de volta o clube às competições europeias.

«Queremos estar perto do topo, mas temos de dar pequenos passos até ao objetivo e estar nas competições europeias seria importante. Sucesso é melhorar. Ajudar os jogadores é o que mais gosto de fazer. Se ajudares cada um dos jogadores crias uma equipa melhor», começa por referir.

«Eles (antigos jogadores) não estão a colocar pressão nenhuma em mim. Não sinto isso. Há muitas opiniões por aí, algumas positivas, outras nem tanto. É completamente irrelevante para o meu foco. Sei aquilo em que queremos melhorar e como pretendemos trabalhar com os jogadores», acrescenta.

Recorde-se que o dérbi de Manchester joga-se este sábado, a partir das 12h30, em Old Trafford.

