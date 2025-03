Yerry Mina está a realizar a segunda temporada ao serviço do Cagliari e em entrevista ao «Relevo», o internacional colombiano falou sobre o seu percurso até ao momento, destacando um dado curioso sobre Cristiano Ronaldo.

Para o central de 30 anos, o internacional português é o avançado que mais dificuldades teve para marcar e a explicação é simples, a mentalidade de CR7.

«O avançado mais forte que já marquei é o Cristiano Ronaldo, sem dúvida alguma. O segredo? Está atento a tudo o que se passa à sua volta e nunca se distrai», começou por referir.

«Eu tentava falar com ele durante o jogo, mas ele nunca me ouvia. É tão forte mentalmente. Eu ia ter com ele, sussurrava-lhe mil coisas ao ouvido e ele simplesmente ignorava-me», acrescentou.

Com 23 jogos somados pelo Cagliari, até ao momento, Mina garante que o objetivo principal é dar tudo o que tem pelo clube e no fim da época avaliar as opções que possam surgir no mercado de transferências.