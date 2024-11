Diogo Dalot analisou a prestação do Manchester United frente ao Ipswich Town, que terminou com um empate a um golo, no jogo de estreia de Ruben Amorim no comando técnico dos «red devils».

Em declarações à assessoria de imprensa, o internacional portuguêss garantiu que o treinador foi «bastante claro» com todo o plantel e admitiu que o mais importante é «colocar as ideias» de Amorim em prática, independentemente do adversário.

«O staff passou-nos toda a informação que precisávamos para estar prontos para este jogo e foi claro. Temos que dar crédito ao treinador e à equipa técnica, que foram bastante claros connosco. Agora vamos ter treinos e jogos para pôr tudo em prática», começou por referir.

«É uma exigência muito grande e num clube grande como este, há muito profissionalismo. Temos que estar focados, acima de tudo. O importante é que todos sabemos o que o treinador pretende de nós e, quando temos uma ideia, só temos que a pôr em prática. Não importa o oponente nem a situação em que estamos, só temos que fazer o que o Ruben pede e acho que podemos ter sucesso», acrescentou.