Após a goleada do Manchester United por 5-2 sobre o Leicester para a Premier League, Diogo Dalot foi questionado sobre a iminente chegada de Ruben Amorim a Old Trafford.

«É um bom treinador, obviamente. Não sabemos se virá. Vemos os rumores, tal como toda a gente, mas estamos focados apenas no que se passa aqui e em fazer o nosso trabalho. Estaremos prontos para o acontecer», afirmou em declarações à Sky Sports na zona de entrevistas rápidas.

Dalot abordou ainda a saída de Erik Ten Hag, com quem se afirmou como titular indiscutível no Man United. «O dia seguinte à saída foi muito triste para todos nós. Era um homem que respirava futebol a 100 por cento. Mas faz parte do futebol: umas vezes funciona, noutras não. Desejamos-lhe o melhor e agradecemos-lhe por tudo o que fez por nós. Pessoalmente, é alguém que me ajudou muito», reconheceu.