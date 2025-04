Esta terça-feira, foi noite de ação para os quatro técnicos portugueses que treinam na Premier League.

No City Ground, o Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo venceu o Manchester United de Ruben Amorim, por 1-0.

Anthony Elanga marcou o golo solitário da partida, aos cinco minutos de jogos, num lance em que correu vários metros, ganhou terreno à defesa dos Red Devils e rematou rasteiro para o fundo das redes. O antigo jogador do Manchester United não festejou, mas resgatou três pontos importantes na luta pelo segundo lugar e acesso à Champions.

Com este resultado, o Nottingham está em terceiro, com 57 pontos, menos quatro que o Arsenal. O Manchester United está em 13.º, com 37, e volta às derrotas na liga (a última foi a 16 de fevereiro).

Wolves de Vítor Pereira respira de alívio

O técnico português chegou ao Wolverhampton com um objetivo - manutenção. E está a conseguir fazê-lo! Na receção ao West Ham, o Wolves venceu pela margem mínima e vê cada vez mais longe a zona de despromoção

Strand Larsen marcou aos 21 minutos.

Relativamente à classificação, o Wolves está em 17.º, com 29. O West Ham segue em 16.º, com 34.

Marco Silva perde no Emirates

No dérbi londrino, o Fulham de Marco Silva perdeu no terreno do Arsenal por 2-1.

Mikel Merino abriu o marcador aos 37 minutos e Bukayo Saka, que não jogava desde dezembro, voltou a pisar os relvados e presenteou a noite com um golo, aos 73. Rodrigo Muniz reduziu para o Fulham aos 90+4.

O Arsenal segue em segundo lugar, com 61 pontos. O Fulham está em oitavo, com 45.

