Christian Eriksen recordou palavras fortes de Ruben Amorim, que na última época apelidou a equipa do Manchester United como a «pior» da história do clube, face ao acumular de resultados negativos.

Em declarações ao The Times, o internacional dinamarquês confessa que não foi muito «inteligente» da parte de Amorim ter dito aquilo à comunicação social. Além disso, Eriksen destaca a pressão de representar um clube como o dos red devils, pela história que representa e os títulos conquistados sobretudo durante o período de Sir Alex Ferguson.

«Isso não ajudou, não ajudou em nada os jogadores. Há coisas que podes dizer dentro de portas, mas não é muito inteligente dizer para fora. Coloca pressão extra nos jogadores que já estão a tentar dar o seu melhor. Se ele está certo ou errado, pouco interessa, mas todos pensámos o mesmo: "Bem, lá vamos nós outra vez. Mais uma manchete".»

«Num clube com o Man. United, cada vez que representas o emblema, trazes toda a história contigo. Tens de ser capaz de dar sequência ao que aconteceu antes, o que é praticamente impossível, já que o clube ganhou oito campeonatos em 11 possíveis. É muita pressão para os jogadores. Ainda assim, estávamos muito protegidos na academia, o objetivo era ter sucesso e "calar" tudo o resto», acrescentou.

Após três temporadas ao serviço do Manchester United, Eriksen rumou ao Wolfsburgo e esta época soma três assistências em 13 jogos pela equipa principal do conjunto alemão.