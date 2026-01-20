Christian Eriksen voltou a abordar a passagem de Ruben Amorim pelo Manchester United e confessou que talvez não fosse o jogador «talhado» para a ideia de jogo do técnico português.

Em declarações à Sky Sports, o médio dinamarquês admitiu que em termos pessoais sempre teve uma relação «decente» com Amorim e olha para a chegada de Michael Carrick como uma oportunidade para todos os jogadores nos red devils.

«Como jogador eu não sei que ele fosse olhar para mim, em todos os sentidos. Claro que depois as coisas ficam difíceis em termos futebolísticos. Agora, em termos pessoais, tínhamos uma relação decente. Ele tem uma ideia. Talvez eu não fosse o tipo de jogador talhado para o estilo de jogo dele», referiu.

«Um novo treinador traz novas ideias e é uma oportunidade para todos outra vez. Espero que assim seja para toda a gente, não importa se é o Kobbie Mainoo ou outro jogador. Espero que o clube tenha sucesso», acrescentou.

Recorde-se que, há pouco mais de um mês, Eriksen recordou algumas palavras ditas pelo técnico à comunicação social que não ajudaram a equipa e aumentaram mesmo a pressão sobre todos os jogadores, num momento delicado da época.