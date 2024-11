Ruben Amorim estreou-se com um empate ao serviço do Man. United frente ao Ipswich. No final da partida, o técnico português juntou-se a Roy Keanne e Jamie Redknapp para analisar o jogo e no final da sua intervenção, fez uma piada sobre o número de entrevistas que já deu desde que assumiu os red devils em comparação com os compromissos com os meios de comunicação social que tinha no Sporting.



«Esta semana falei mais [com a imprensa] do que nos meus quatro anos de Sporting. Só quero trabalhar com os meus jogadores. Nada mais!», referiu com um sorriso.



O resumo do jogo de estreia de Amorim: