Fartos da família Glazer, proprietária do Manchester United há 20 anos, os adeptos dos Red Devils organizaram um protesto neste domingo junto a Old Trafford antes do jogo com o Fulham de Marco Silva.

Centenas de fãs, entre os quais elementos do «Grupo 1958», mostraram-se com tarjas, bandeiras e máscaras, num protesto que se estendeu também a Sir Jim Ratcliffe, coproprietário do clube (detém 27,7 por cento das ações) e líder das operações do futebol.

«Glazers: 20 anos de roubos e mentiras», podia ler-se na tarja que liderou o cortejo de protestos.

“Just like the Glazers, Jim Ratcliffe’s a ****” rings out from the protesters. The feeling towards Ineos has soured #mufc pic.twitter.com/MJHChOAoLI — Man United News (@ManUtdMEN) February 1, 2026

Here at Sir Matt Busby Way the protesters are beginning to arrive at the second meeting point. No denying these protests are aimed at the Glazers and Ratcliffe #mufc pic.twitter.com/H0zg1qn7Qi — Man United News (@ManUtdMEN) February 1, 2026

O Manchester United foi comprado entre 2003 e 2005, período no qual o multimilionário norte-americano Malcolm Grazer foi adquirindo grandes fatias do gigante inglês, num investimento total de quase mil milhões de euros.

Depois de morrer, em 2014, a liderança do Man United passou para os filhos Joel e Avral Glazer. Desde então, emblema de Old Trafford nunca mais foi campeão de Inglaterra.