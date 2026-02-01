Fartos da família Glazer, proprietária do Manchester United há 20 anos, os adeptos dos Red Devils organizaram um protesto neste domingo junto a Old Trafford antes do jogo com o Fulham de Marco Silva.

Centenas de fãs, entre os quais elementos do «Grupo 1958», mostraram-se com tarjas, bandeiras e máscaras, num protesto que se estendeu também a Sir Jim Ratcliffe, coproprietário do clube (detém 27,7 por cento das ações) e líder das operações do futebol.

«Glazers: 20 anos de roubos e mentiras», podia ler-se na tarja que liderou o cortejo de protestos.

O Manchester United foi comprado entre 2003 e 2005, período no qual o multimilionário norte-americano Malcolm Grazer foi adquirindo grandes fatias do gigante inglês, num investimento total de quase mil milhões de euros.

Depois de morrer, em 2014, a liderança do Man United passou para os filhos Joel e Avral Glazer. Desde então, emblema de Old Trafford nunca mais foi campeão de Inglaterra.