O mau momento do Man. United tem sido um dos principais temas em Inglaterra e Rio Ferdinand voltou a ser questionado sobre a situação do clube, em particular o rendimento de Garnacho e Rashford.

Em declarações ao «TalkSport», o antigo central dos «red devils» admitiu que uma mudança é capaz de ser o melhor para ambos os atletas, que segundo o próprio, não devem estar felizes em Manchester.

«Não tenho dúvidas de que Garnacho e Rashford são melhores do que o que estão a produzir neste momento. Acho que o principal problema é que estes jogadores parece que abrem as asas e respiram novamente quando saem do clube», começou por referir.

«Se eu estivesse nessa situção e tivesse que dar um conselho a Rashford, apenas vá embora (do Man United). Deviam olhar para o McTominay e tomá-lo como um exemplo a seguir. Está a aproveitar a vida e a gostar do futebol novamente. A cara do Rashford mostra que não gosta de futebol há três anos», acrescentou.

Recorde-se que ambos os jogadores têm sido apontados à saída do clube, depois de alguns atritos com Ruben Amorim, sendo que Rashford acabou mesmo por deixar de ser convocado para os compromissos dos «red devils».

Veja aqui as declarações de Rio Ferdinand: