Joshua Zirkzee foi uma das contratações mais caras do último mercado de transferências e continua a tentar ganhar o seu espaço no plantel do Manchester United.

Após o empate a um golo na visita ao terreno do Ipswich, o avançado neerlandês foi alvo de «críticas» por parte de Ruben Amorim, que deixou reparos à exibição do camisola 11, suplente utilizado no duelo do último domingo.

Ora, após o encontro os holofotes voltaram-se por completo para Zirkzee e na génese do mediatismo esteve um «gosto» feito a uma publicação de Hutchinson, jogador do Ipswich Town e autor do golo do empate frente aos «red devils».

Veja aqui o like de Zirkzee na publicação de Hutchinson: