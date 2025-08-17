Old Trafford recebe, este domingo, o jogo entre Manchester United e Arsenal, mas os minutos que antecedem o encontro ficam marcados por atos de vandalismo fora do recinto.

Isto porque, nas redes sociais, tem circulado uma imagem de Alejandro Garnacho com vários riscos na zona da cara, numa altura em que a saída para o Chelsea parece iminente.