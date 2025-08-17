Inglaterra
Há 2h e 11min
FOTO: imagem de Garnacho vandalizada junto a Old Trafford
Avançado argentino deve mudar-se para o Chelsea durante o mercado de transferências
DIM
Avançado argentino deve mudar-se para o Chelsea durante o mercado de transferências
DIM
Old Trafford recebe, este domingo, o jogo entre Manchester United e Arsenal, mas os minutos que antecedem o encontro ficam marcados por atos de vandalismo fora do recinto.
Isto porque, nas redes sociais, tem circulado uma imagem de Alejandro Garnacho com vários riscos na zona da cara, numa altura em que a saída para o Chelsea parece iminente.
🚨 A detailed view of a poster picturing Alejandro Garnacho that has been vandalised outside the stadium #MUFC pic.twitter.com/dCw3uLvj9c— United Zone (@ManUnitedZone_) August 17, 2025
RELACIONADOS
Inglaterra: Nottingham de NES sorri em casa, Chelsea empata dérbi londrino
Miguel Oliveira: «Temos de estar todos alinhados sobre o ponto fraco da mota»
«O próprio Guardiola perguntou-me se não iria contratar mais jogadores»
Fotos: portugueses do PSG apresentam o terceiro equipamento
VÍDEO: adeptos do Penafiel aplaudem de pé Diogo Jota e André Silva
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS